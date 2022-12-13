Следствие потребовало арестовать помочившегося на икону российского блогера

Фигурант расследования расплакался в зале суда.

Следственный комитет России просит судебную инстанцию выбрать меру пресечения для трэш-стримера, блогера Стасика Кудрявого в виде заключения под стражу. Об этом стало известно днем 31 марта. Специалисты объяснили журналистам, что блогер привлек внимание правоохранительных органов из-за того, что в собственном видеоканале разместил ролик, который оскорбляет чувства верующих. На этих кадрах полуобнаженный юноша помочился на икону Божьей матери, а затем - поцеловал ее. В настоящее время молодой человек стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Речь идет о распространении порнографии и оскорблении чувств верующих.

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Фото и видео: Telegram / Mash