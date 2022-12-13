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Следствие потребовало арестовать помочившегося на икону российского блогера

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Фигурант расследования расплакался в зале суда.

Следственный комитет России просит судебную инстанцию выбрать меру пресечения для трэш-стримера, блогера Стасика Кудрявого в виде заключения под стражу. Об этом стало известно днем 31 марта. Специалисты объяснили журналистам, что блогер привлек внимание правоохранительных органов из-за того, что в собственном видеоканале разместил ролик, который оскорбляет чувства верующих. На этих кадрах полуобнаженный юноша помочился на икону Божьей матери,  а затем - поцеловал ее. В настоящее время молодой человек стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Речь идет о распространении порнографии и оскорблении чувств верующих.

Латвийский блогер Федоров назвал Москву лучшим городом мира.

Фото и видео: Telegram / Mash

Теги: арест, блогер, икона, оскорбление чувств верующих, стасик кудрявый, треш-стримы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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