Иностранец обвинил в бедах России западную пропаганду.

Латвийский блогер Кирилл Фёдоров, который ранее был вынужден был покинуть свою страну из-за поддержки России, назвал Москву лучшим городом мира в плане инфраструктуры для жизни. По мнению иностранного представителя, проблемы России заключаются в том, что западной пропаганде удалось сформировать для мировой общественности образ того, что на самом деле в стране "все ужасно".

Я понимаю, что Россия - это не Москва, но и Латвия - это далеко не Рига, и Германия - это не Берлин. Но ни в Берлине, ни в Риге, ни в Париже, ни в Лос-Анджелесе, где я был, я много где был, такого уровня инфраструктуры, как смогли сделать в Москве, не сделали. Кирилл Федоров, блогер

Напомним, что год назад Кирилл Федоров был арестован в Прибалтике. Его адвокаты согласились на выплаты штрафа в размере 27 280 евро (2,2 миллиона рублей). Ранее СМИ говорили о том, что блогера в месте заключения подвергали пыткам и воздействию электрического тока, а также против него применяли другое физическое и психологическое насилие. До этого момента Кирилл Фёдоров вёл личный блог "Война История Оружие".

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости