Следственный комитет проверит песню Манижи для "Евровидения"

Номер артистки посчитали оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.

Редакция газеты "Ветеранские вести" обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Журналисты просят проверить песню певицы Манижи Russian Woman. Об этом пишут РИА Новости.

Номер артистки для "Евровидения" посчитали оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России. В Следственном комитете пообещали рассмотреть обращение "в установленном порядке".

В среду, 17 марта, на сайте издания появилось "комплексное заключение экспертов" по поводу песни Russian Woman. В исследовании указали, что "сценический номер направлен на возбуждение межнациональной розни, ненависти и вражды, с одной стороны, между русскими и представителями среднеазиатских народов, а с другой стороны — между русскими и евреями".

Ранее Манижа пожаловалась на травлю после отбора на "Евровидение-2021". Певица не понимает, откуда столько ненависти к ней. Она призналась, что спела просто о том, о чем думает, и призвала всех "оставаться людьми".

Фото: Instagram / manizha