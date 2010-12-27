Рабочий травмировался во время падения лифта в Тихвине

Мужчина упал с крыши находящегося на девятом этаже лифта.

Следственный отдел по городу Тихвин начал доследственную проверку после травмирования мужчины в результате падения лифта. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленобласти.

Инцидент произошел 18 июля. Двое рабочих субподрядной организации осуществляли ремонт лифтового оборудования. В ходе выполнения работ один из мужчин упал с крыши находящегося на девятом этаже лифта.

Пострадавший получил тяжелейшие травмы. В настоящий момент решается вопрос о его транспортировке в Ленинградскую областную больницу.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Решается вопрос об изъятии документов у подрядной и субподрядной организаций. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проведения полной проверки.

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Фото: lenobl.sledcom.ru