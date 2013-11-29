Следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка на теплоходе в Петербурге

По предварительной информации, во время качки ударился головой об окно, в результате чего получил ушиб.

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка во время прогулки на теплоходе в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Днём 4 июля поступило сообщение о том, что на пассажирском теплоходе "Астра" в районе Биржевого моста 8-летний мальчик, находясь на нижней палубе парохода во время качки ударился головой об окно, в результате чего получил ушиб и был доставлен в лечебное учреждение.

Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, организован комплекс проверочных мероприятий.

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ