Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва газопровода в Ленобласти

Расследование продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.

Во Всеволожском районе по факту возгорания газопровода возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

По данным следствия, 19 ноября на 782 км магистрального газопровода "Белоусов-Ленинград" произошло разрушение трубы с последующей утечкой, воспламенением и потерей газа. ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" причинен ущерб на сумму около 14 млн рублей.

Расследование продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.

Фото: Telegram / Следком47