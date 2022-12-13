Следком проводит проверку после квартирного пожара в Шлиссельбурге

В доме были найдены бутылки от спиртного.

В Шлиссельбурге накануне, 3 февраля, горела квартира. В результате пожара на улице Жука погибли мужчина и женщина. СК России по Ленобласти начал доследственную проверку произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место ЧП прибыли и. о. руководителя следственного отдела по городу Кировску и следственно-оперативная группа. В квартире были найдены бутылки от спиртного.

Известно, что тела, обнаруженные в доме, принадлежат 45-летнему мужчине и 74-летней женщине.

Ранее на Piter.tv: на Пискаревском проспекте в квартире сгорела кухня.

Фото: Piter.tv