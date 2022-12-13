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Следком проводит проверку после квартирного пожара в Шлиссельбурге
Сегодня, 20:02
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Следком проводит проверку после квартирного пожара в Шлиссельбурге

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В доме были найдены бутылки от спиртного. 

В Шлиссельбурге накануне, 3 февраля, горела квартира. В результате пожара на улице Жука погибли мужчина и женщина. СК России по Ленобласти начал доследственную проверку произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место ЧП прибыли и. о. руководителя следственного отдела по городу Кировску и следственно-оперативная группа. В квартире были найдены бутылки от спиртного. 

Известно, что тела, обнаруженные в доме, принадлежат 45-летнему мужчине и  74-летней женщине.

Ранее на Piter.tv: на Пискаревском проспекте в квартире сгорела кухня.

Фото: Piter.tv

Теги: квартирный пожар, погибли во время пожара, следком проверка, улица жука, шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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