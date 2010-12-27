В Петербурге ограбили главу продовольственной фирмы

Среди грабителей были славянин, казах и цыган.

Во вторник, 12 февраля, в полицию Петербурга обратился 33-летний глава продовольственной компании и заявил, что трое мужчин отобрали у него крупную сумму денег. По словам потерпевшего, ограбление произошло в его квартире. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчина рассказал, что 11 февраля в период с 18:45 до 21 часа в квартиру на проспекте Большевиков заявились трое неизвестных и без применения физической силы открыто похитили 872 100 рублей.

Потерпевший смог описать грабителей. Один из них был славянской внешности, с бородой. Второй похож на казаха, третий – на цыгана. Всем мужчина на вид 35-40 лет.

По факту случившегося ведется проверка. Злоумышленников ищут.

Ранее мы писали, что налетчик с ножом ограбил микрофинансовую организацию в Купчино.

Фото: Piter.TV