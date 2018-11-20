Скворцова: "Почти 70% мужчин умирают из-за алкоголя"

Алкоголь вызывает острые хронические заболевания и прочие осложнения.

Почти 70% мужчин трудоспособного возраста умирают из проблем, связанных с алкоголем. Об этом сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова радиостанции Вести ФМ.

Это касается не только острых заболеваний, которые вызывает алкоголь, но и накопительной алкогольной смертности: это циррозы, язвы желудка, ранняя гипертония, панкреонекроз и прочие осложнения.

В тоже время Скворцова отметила, что в России удалось снизить острую смертность от алкоголя, так как уменьшилось количество суррогатного алкоголя.

Фото: Piter.TV