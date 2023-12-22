Сквер вокруг площади Воинской Славы будет благоустроен к июлю

В Красносельском районе Петербурга планируется благоустроить сквер, расположенный вокруг площади Воинской славы, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
Данное решение было одобрено Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ).
В ходе работ планируется создать сеть дорожек, засеять газон и посадить более двух тысяч деревьев и кустарников. Также в сквере установят детскую площадку, спортивное оборудование и современную уличную мебель.
Ожидается, что работы по благоустройству сквера будут завершены к концу июля текущего года.
Ранее мы сообщили о том, что сквер имени Юрия Кнорозова благоустроят.
Фото: ГАТИ
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