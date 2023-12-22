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Сквер вокруг площади Воинской Славы будет благоустроен к июлю
Сегодня, 9:53
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Сквер вокруг площади Воинской Славы будет благоустроен к июлю

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В ходе работ планируется создать сеть дорожек, засеять газон и посадить более двух тысяч деревьев и кустарников.

В Красносельском районе Петербурга планируется благоустроить сквер, расположенный вокруг площади Воинской славы, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Данное решение было одобрено Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ).

В ходе работ планируется создать сеть дорожек, засеять газон и посадить более двух тысяч деревьев и кустарников. Также в сквере установят детскую площадку, спортивное оборудование и современную уличную мебель.

Ожидается, что работы по благоустройству сквера будут завершены к концу июля текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что сквер имени Юрия Кнорозова благоустроят.

Фото: ГАТИ

Теги: благоустройство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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