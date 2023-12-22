Сквер имени Юрия Кнорозова благоустроят

Сквер находится в начале Гранитной улицы.

В Красногвардейском районе пройдут работы по благоустройству сквера имени Юрия Кнорозова. ГАТИ уже выдала ордер для обеспечения работ. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Отмечается, что работы выполнят в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Сквер находится в начале Гранитной улицы. В ближайшее время здесь появятся пешеходные дорожки с разными покрытиями, тематические арт-объекты. Специалисты выполнят работы по озеленению: разобьют более 12 тысяч "квадратов" газонного покрытия. Также они засеют цветами свыше 100 квадратных метров. Здесь высадят более 200 кустарников и 40 деревьев.

В прошлом году на фасаде Кунсткамеры разместили мемориальную табличку в память об ученом. А также присвоили имя советского историка этнографа и автора дешифровки письменности народа майя зеленой зоне в Красногвардейском районе, где в доме номер 10 по Гранитной улице жил деятель науки. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что петербуржцам назвали места, где все еще можно полюбоваться цветением сакуры.

Фото: концепция сквера, Красногвардейский район/ РГГУ