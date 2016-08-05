В 68 лет скончался посол России в Египте

В Каире в возрасте 68 лет скончался российский посол Сергей Кирпиченко. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД.
Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ, чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко.
департамент информации и печати МИД
Сергей Кирпиченко стал послом в Египте в 2011 году. Ранее он был послом в Ливии, ОАЭ, Сирии. Кирпиченко был награжден орденом Дружбы и орденом Почета.
Несколькими днями ранее ушел из жизни художник и сооснователь арт-центра "Пушкинская-10" Сергей Ковальский.
Фото: посольство России в Египте
Обсуждение ( 0 )