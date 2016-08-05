В 68 лет скончался посол России в Египте

Сергей Кирпиченко стал послом в Египте в 2011 году.

В Каире в возрасте 68 лет скончался российский посол Сергей Кирпиченко. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД.

Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ, чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко. департамент информации и печати МИД

Сергей Кирпиченко стал послом в Египте в 2011 году. Ранее он был послом в Ливии, ОАЭ, Сирии. Кирпиченко был награжден орденом Дружбы и орденом Почета.

Несколькими днями ранее ушел из жизни художник и сооснователь арт-центра "Пушкинская-10" Сергей Ковальский.

Фото: посольство России в Египте