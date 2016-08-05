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В 68 лет скончался посол России в Египте
Сегодня, 14:49
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nastya960

В 68 лет скончался посол России в Египте

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Сергей Кирпиченко стал послом в Египте в 2011 году.

В Каире в возрасте 68 лет скончался российский посол Сергей Кирпиченко. Об этом сообщило РИА Новости  со ссылкой на департамент информации и печати МИД.

Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ, чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко.

департамент информации и печати МИД

Сергей Кирпиченко стал послом в Египте в 2011 году. Ранее он был послом в Ливии, ОАЭ, Сирии. Кирпиченко был награжден орденом Дружбы и орденом Почета.

Несколькими днями ранее ушел из жизни художник и сооснователь арт-центра "Пушкинская-10" Сергей Ковальский.

Фото: посольство России в Египте

 

Теги: египет, посол, сергей кирпиченко
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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