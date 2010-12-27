Скончался грузчик, получивший травму на стадионе "Санкт-Петербург"

Врачи боролись за жизнь мужчины девять дней.

В субботу, 11 августа, в Мариинской больнице скончался 31-летний гражданин Узбекистана, выпавший из "Газели" на "Зенит-Арене". Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел днем 2 августа. Погибший, который работал грузчиком мебели, выпал из движущегося автомобиля и получил перелом черепа. Мужчину доставили в Мариинскую больницу, где врачи в течение девяти дней пытались стабилизировать его состояние, однако не смогли.

В ходе проверки выяснилось, что 22-летний коллега погибшего не имел водительских прав. Против молодого человека возбуждены дела об административном правонарушении за управление без прав, без регистрационных документов и без страховки.

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