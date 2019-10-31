Скончался бывший участник группы Billy’s Band Антон Матезиус

По предварительной информации, причиной смерти Матезиуса стала болезнь сердца.

В Петербурге в возрасте 46 лет скончался бывший участник музыкальной группы Billy"s Band баянист Антон Матезиус. Об этом в своем Instagram сообщил Билли Новик.

По предварительной информации, причиной смерти Матезиуса стала болезнь сердца.

Антон Матезиус родился в Ленинграде 24 февраля 1973 года. Он окончил Ленинградскую музыкальную школу и медучилище. С 2001 по 2016 год музыкант был в составе группы Billy"s Band. До этого баянист играл в группах Музыка Т", "Флирт" и Ad Libitum.

Также в Петербурге в 52 года умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская.

Видео: YouTube/ Billy"s band romantic alcojazz