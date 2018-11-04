В возрасте 80 лет скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

Экс-глава региона скончался после продолжительной болезни.

В возрасте 80 лет после продолжительной болезни скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он руководил регионом с 1997 по 2001 год. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на первого секретаря Амурского обкома КПРФ Романа Кобызова.

Белоногов родился 24 февраля 1939 года в селе Усть-Умлекан Приамурья. В 1970-ом году он был секретарем, а затем вторым секретарем Октябрьского района КПСС. В 1997 Белоногова избрали губернатором Амурской области, в 2001 году губернатором стал Леонид Коротков. Анатолий Белоногов вышел на пенсию.

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Фото: Олег Булдаков/ТАСС

Фото: "Амурская правда"

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

