Скончался актер из сериала "Доктор Кто" Питер Бенсон

Актер умер в возрасте 75 лет от непродолжительной болезни в кругу семьи и близких.

В Британии на 76 году жизни скончался Питер Бенсон. Актер умер 6 сентября от непродолжительной болезни в кругу семьи и близких. Об этом сообщает газета Independent.

Актер родился в 1943 году в небольшом английском городе Уоласси. За свою карьеру он сыграл в более 100 фильмов. Широкую известность ему принес сериал "Биение сердца", где он сыграл роль директора похоронного бюро. Массовому зрителю он стал известен своей игрой в телесериалах "Доктор Кто" и "Мерлин".

Коллеги актера выразили свои соболезнования в связи с кончиной Бенсона. По их словам, он был настоящий джентльменом и очень талантливым актером.

Ранее мы сообщали, что из жизни ушел известный голливудский актер Берт Рейнолдс.

Фото: instagram.com/in_memoriam_cc