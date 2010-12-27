Умер известный голливудский актер Берт Рейнолдс

Звезде "Ночи в стиле буги" было 82 года.

Накануне, 6 сентября, не стало актера Берта Рейнолдса. Герой культовых кинокартин 70-х умер в больницы Флориды в возрасте 82 лет от сердечного приступа. Восемь лет назад звезда "Ночи в стиле буги" перенес операцию на сердце и с того момента его здоровье постепенно ухудшалось.

Берта Рейнолдса был одной из самых успешных и высокооплачиваемых актеров Голливуда сорок лет назад. В его активе есть номинация на премию "Оскар" за второстепенную роль в ленте"Ночи в стиле буги", две телевизионные награды "Эмми" и один "Золотой глобус".

Последним фильмом, в котором актер должен был принять участие стал новый фильм Квентина Торантино "Однажды в Голливуде", где также играют Леонардо ДиКаприо, Брэда Питта, Аль Пачино и Курта Рассела.

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Фото: кадры из фильма Ночи в стиле буги