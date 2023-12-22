Скончалась основатель организации "Жители блокадного Ленинграда" Лидия Ходченкова

Лидия Алексеевна была блокадным ребёнком и провела весь этот страшный период в осаждённом городе.

В Петербурге скончалась Лидия Ходченкова, одна из инициаторов создания знака "Жителю блокадного Ленинграда". Об этом сообщил депутат городского законодательного собрания Александр Ржаненков.

Депутат отметил, что Лидия Алексеевна была человеком широкой души и невероятно доброго сердца, профессионалом с большой буквы и обаятельной женщиной. Он выразил соболезнования близким покойной.

Ходченкова выступала одним из основателей общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", и, благодаря её усилиям, эта категория людей сегодня имеет знаки отличия. Лидия Алексеевна была блокадным ребёнком и провела весь этот страшный период в осаждённом городе. Награждена медалью "За оборону Ленинграда". По окончании Ленинградского технологического института имени Ленсовета, трудилась в НПО "Краснознаменец", принимая участие в создании ракетной техники. Уже в 1985 году была избрана секретарём исполнительного комитета Ленинградского совета народных депутатов, более 30-ти лет возглавляла Санкт-Петербургское отделение Международного общественного фонда "Российский фонд мира".

Ранее мы сообщили о том, что в голове скончавшегося президента Федерации карате Петербурга нашли пулю.

Фото: Санкт-Петербургское отделение международного ОФ "Российский фонд мира"