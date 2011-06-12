Число обладателей "Единой карты петербуржца" превысило 1,6 млн человек

Благодаря ЕКП петербуржцы и гости города могут существенно сэкономить на проезде.

Свыше 1,6 млн человек оформили "Единую карту петербуржца" (ЕКП). Такие данные приводит вице-губернатор Северной столицы Валерий Москаленко.

Отметим, что благодаря ЕКП петербуржцы и гости города могут существенно сэкономить на проезде. С январе держатели карты смогли сохранить 498 млн рублей при поездках на наземном транспорте почти четыре млрд рублей при проезде на метро.

Кроме того, родители петербургских школьников вернули семь млн рублей в качестве кэшбэка, оплачивая с помощью ЕКП школьное питание.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в 2023 году карту ЕКП в Сбере оформили 250 тысяч человек.

Фото: edinaya-karta.spb.ru