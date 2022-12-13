В Петербурге сократился объём складских помещений, предназначенных для прямой аренды

Показатель составил до 102 тыс. кв. м без учета продлений текущих контрактов.

В Северной столице на 0,8% уменьшился объём складских помещений, предлагаемых в прямую аренду. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании NF Group.

Также отмечается, что общий объем сделок с качественной складской недвижимостью в городе и области за I квартал снизился на 25% в сравнении с прошлогодними значениями. Показатель составил до 102 тыс. кв. м без учета продлений текущих контрактов. На долю компаний-дистрибьюторов пришлось 62% сделок.

В 2023 году основным драйвером роста, по прогнозам аналитиков, станет покупка активов зарубежных компаний, покинувших российский рынок. Вакантность с учётом субаренды в этом случае составила 1,6% (75,7 тыс. кв. м).

Ранее мы сообщили о том, что парламент Петербурга присвоил Setl Group звание почетного мецената.

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