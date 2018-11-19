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В Шушарах нашли склад с оружием и боеприпасами
Сегодня, 12:37
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Rybka123

В Шушарах нашли склад с оружием и боеприпасами

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Находку удалось сделать после конфликта пожилого заявителя и его сына.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга нашли в Шушарах незаконный склад оружия и боеприпасов. Об этом Piter.TV сообщил источник из ведомства.

Как стало известно, 13 марта в полицию обратился пожилой мужчина, который рассказал о конфликте между ним и сыном. Сотрудники полиции посетили квартиру заявителя в доме номер 6 по Новгородскому проспекту и обнаружили там целый склад боеприпасов.

Полицейские изъяли две винтовки Мосина, обрез винтовки Мосина, часть винтовки Мосина с деревянной ручкой, ствол, части от различного оружия, два штыка, два ножа и более двух сотен боеприпасов различного калибра. Установлено, что оружие принадлежит 45-летнему сыну пенсионера. Против него возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении боеприпасов. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Фото: Piter.TV

Теги: склад с оружием, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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