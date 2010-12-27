В Новой Ладоге эвакуировали 12 человек из горящего дома

Пожар произошел минувшей ночью с 14 на 15 марта в одном из жилых зданий Новой Ладоги.

В Волховском районе Ленобласти в Новой Ладоге минувшей ночью, с 14-го на 15-ое марта случилось возгорание в одном из жилых многоквартирных домов. Пожар произошел на первом этаже. В общей сложности спасатели эфвакуировали порядка 12 жильцов. Известно также, что никто из них не пострадал.

Известно, что воспламенение случилось на месте 9 квадратных метров, а очагом возгорания стала кухня квартиры на первом этаже дома.

Как заявила глава администрации Новоладожского городского поселения Ольга Баранова, ответственность за ликвидацию последствий пожара ляжет на плечи собственника квартиры и управляющей компании.

Источник: сетевое издание "Online47"