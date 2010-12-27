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В квартире на Стойкости нашли склад с наркотиками
Сегодня, 9:49
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Alena_Zinovieva

В квартире на Стойкости нашли склад с наркотиками

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Пакеты с веществом растительного происхождения весили 480 г.

В среду, 20 марта, полиция Петербурга провела обыск в квартире 32-летнего неработающего мужчины. В доме №19/3 на улице Стойкости правоохранители наткнулись на склад с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба СУ УМВД РФ по городу.

Правоохранители изъяли пакеты с веществом растительного происхождения и выяснили, что в них лежали 370 г гашиша и 110 г марихуаны.

Подозреваемый был задержан на месте преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотиков в крупном размере". Мужчина может загреметь в тюрьму на срок от 10 до 15 лет и получить большой штраф.

Ранее мы писали, что группу наркодиллеров на 18 лет осудили в Петербурге.

Фото: Piter.TV

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Теги: гашиш и марихуана, наркотики, сбыт наркотиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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