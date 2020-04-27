Прохожий огреб скейтом "по хребту" на Литейном проспекте

В свою очередь скейтист получил кулаком по челюсти.

Днем 27 апреля в центре Петербурга произошла драка. Один из очевидцев выложил в TikTok видео с места происшествия.

Потасовка завязалась между скейтистом и прохожим, которые не поделили тротуар на Литейном проспекте. В результате пешеход ударил скейтиста кулаком в челюсть. Тот в свою очередь схватил в руки скейт и ударил им обидчика "по хребту". В результате прохожий покачнулся, но не упал. Оклемавшись, он побежал за скейтистом, который кинулся в противоположную сторону от оппонента.

Ранее мы писали, что драка в квартире на Дальневосточном проспекте закончилась смертью хозяина.

Видео: TikTok / beldenis1980