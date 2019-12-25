Американская актриса Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка

У нее уже есть дочь от второго брака с журналистом Винсентом Эспинозой.

Американская актриса Скарлет Йоханссон беременна, она и ее третий муж сценарист Колин Жост ждут малыша. Об этом PageSix рассказал близкий друг семьи.

Скарлет Йоханссон вышла замуж за сценариста шоу Saturday Night Live в октябре 2020 года. У актрисы уже есть дочь от второго брака с журналистом Винсентом Эспинозой.

Йоханссон и Жост решили не рассказывать о своем счастье, но СМИ подтвердили – актриса правда ждет малыша. К тому же, актриса последнее время перестала появляться на публичных мероприятиях даже в преддверии фильма "Черная вдова", где она сыграла главную роль.

Ранее стало известно, что бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд впервые стала мамой.

Фото: Instagram / @scarlettjohanssonworld