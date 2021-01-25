К тушению пламени привлечены два вертолета Ми-8.

Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется, за минувшую ночь площадь возгорания не увеличилась, а природная подстилка горит на 65 гектарах. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники российского экстренного ведомства через собственный Telegram-канал. Напомним, что в ГУ МЧС указали на то, что на плато Тепе-Оба горит сухая растительность. Площадь пожара, который сильно распространился по территории из-за сильного ветра, составляла 75 гектаров. К ликвидацию пламени привлечено более 380 человек личного состава и 105 единиц специальной техники. В тушении задействованы два вертолета Ми-8 МЧС РФ. В профильном ведомстве добавили, что на текущий момент очаги интенсивного горения ликвидированы.

Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется. За ночь площадь не увеличилась: лесная подстилка горит на 65 гектарах, сухая растительность - 85 гектарах. пресс-служба ГУ МЧС России

За вторник, 27 августа, авиация МЧС России сбросила на пострадавший лесной участок 50 тонн воды. В общей сложности сброшено более 550 тонн воды. На месте инцидента работают более 500 специалистов и 150 единиц техники.

Спецборт МЧС доставил из Чечни в Нижний Новгород трех человек с ожогами.

Фото и видео: ГУ МЧС России