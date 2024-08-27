Спецборт МЧС доставил из Чечни в Нижний Новгород трех человек с ожогами

Пациенты нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи.

Специальный борт российского экстренного ведомства с территории Чечни (города Грозный) доставил в Нижний Новгород двоих несовершеннолетних пациентов и одного взрослого с ожогами тела. Соответствующее заявление сделал в собственном Telegram-канале официальный представитель Университета Лобачевского Алексей Никонов. Во время полета пострадавших сопровождали врачи и психологи. Женщина и дети в настоящее время нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи. В ГУ МЧС уточнили, что реанимобилями областной больницы имени Н.А. Семашко и Центра медицины катастроф пострадавших отправят в федеральный ожоговый центр ПИМУ. Известно, что спецборт АН-148 оснащен современным оборудованием и профильными модулями, а также аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.

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Фото и видео: ГУ МЧС России