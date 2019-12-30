Уж известны регионы, в которых будет отслеживаться обстановка.

Систему мониторинга качества воздуха создадут в 12 городах России в 2020 году. В этих регионах России проблема стоит наиболее остро. В перечень попали Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, а также Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на профильное ведомство.

Информация будет формироваться на основе данных Росгидромета, Роспотребнадзора и субъектов РФ. Известно, что система будет доступна для всех пользователей в "режиме светофора". На данный момент чиновники утвердили правила создания и эксплуатации ресурса. Создание системы необходимо для контроля за состоянием воздуха в крупных промышленных центрах. Также она повлияет на планирование и реализацию контрольных мер по снижению выбросов в атмосферу. Эксперты проведут оценку риска для здоровья населения и включат в перечень приоритетные загрязняющие вещества.

Новый проект будет разрабатываться в рамках выполнения национальной программы "Экология".

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