Сиротам из Петербурга и Ленобласти устроили праздник в храме иконы Божьей Матери "Умиление"

Для детей устроили праздничный обед. Каждый ребенок получил памятный подарок.

Для сирот из Петербурга и Ленобласти на зимних каникулах организовали праздник в храме иконы Божьей Матери "Умиление". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Сначала дети помолились на литургии. Некоторые даже помогли провести службу. Священники рассказали, что воспитанники детских домов посещают церковь регулярно.

Затем для детей устроили праздничный обед. Каждый ребенок получил памятный подарок. После еды ребята отправились на киносеанс.

Добавим, что на праздник пришли более 100 детей из четырех сиротских учреждений. Храм постоянно сотрудничает с детскими домами и проводить для ребят различные мероприятия.

Ранее на Piter.tv: в Константиновском дворце прошла елка для детей военных.

Фото: Piter.tv