Специалистов беспокоит возможность очередной войны в Сирии при поддержке военных США.

Как сообщает “ ФАН ”, в Сирии продолжаются нападения курдских вооруженных формирований. Местный источник опубликовал видео, на котором показана кража ополченцев из магазинов по улице Саиф Аль-Доула.

Сообщается, что курды регулярно совершают нападения на местное арабско-суннитское население Сирии. На занятых территориях курды вводят запрет на изучение арабского языка и расстреливают мирных демонстрантов.

По мнению эксперта - сирийского политолога и журналиста Омара Бессама сейчас курдские «Отряды народной самообороны» активно пользуются поддержкой со стороны США. На захваченных территориях располагается более 70 военных объектов американцев, в частности аэродромы, склады и военные базы. Также тм размещено около четырех тысяч силовиков из США.

Специалист отмечает, что народ курдов составляет всего треть населения Сирии и не являются самым большим сообществом ни в одном из северных городов страны, кроме Камышлы. Омар Бессам заявляет, что гонения арабов в данной ситуации может разжечь новый этап гражданской войны, которая затянется надолго.