Сыновья кикбоксёра, найденного мёртвым в Петербурге, уверены, что их отца убили

"Мы нигде не говорили, что это мог быть суицид, такого быть не может. Он не такой человек и никогда бы так не сделал. Он верующий, а это грех".

Сыновья экс-чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко, обнаруженного мёртвым 27 июля в реке Мойке, рассказали свою версию смерти отца. Об этом сообщил 78.ru.

Мы нигде не говорили, что это мог быть суицид, такого быть не может. Он не такой человек и никогда бы так не сделал. Он верующий, а это грех. Юрий, старший сын

Юрий рассказал, что он узнал о пропаже отца от его друга. Он поведал, что Карпенко приехал на работу, телефон и документы оставил в машине. Попросил все передать его жене, если он не вернется через некоторое время. По камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что мужчина дошел до Никольской часовни и свернул налево. Со слов сына, отец нес какой-то пакет, но когда нашли его тело, у него ничего не было.

Он шёл с кем-то поговорить, разобраться. То есть он не просто прогуливался. Понятно, что была какая-то разборка. Юрий, старший сын

Тело многократного победителя по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли вечером 27 июля в акватории реки Мойки. Судмедэксперты обнаружили огнестрельное ранение головы.

Фото: Instagram /karpkrupnov