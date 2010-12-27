Петербуржцам пообещали выходные без дождей

В субботу и воскресенье воздух в Северной столице прогреется до плюс 25 градусов.

В предстоящие выходные, 17 и 18 августа, в Петербурге ожидается теплая и сухая погода. В эти дни воздух в городе на Неве прогреется до плюс 25 градусов тепла. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Однако сегодня, 16 августа, в Северной столице еще возможны небольшие осадки. Столбик термометра вечером поднимется до плюс 20-22 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление вырастет и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

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