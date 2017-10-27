Синоптики обещают мокрый снег и туман на выходные

На выходные синоптики обещают плохую погоду: туман, мокрый снег, гололедица на дорогах. Такая же погода ожидается и в Ленобласти.

На выходных в Петербурге и Ленобласти погода не порадует местных жителей и туристов. В Северной столице в субботу, 28 октября, ожидается мокрый снег. Температура будет колебаться в районе нуля: днем до +2, ночью до -2. Ночью и утром город накроет небольшой туман. К утру воскресенья, 29 октября, также ожидается снег. При этом температура будет несколько выше – до четырех градусов. На дорогах возможно гололедица, по данным Северо-Западное УГМС.

В Ленобласти погода будет примерно такая же. Но местами ночью температура опустится до -5, а днем прогреется до +3. Утром и ночью возможен туман, а на дорогах – гололедица.

Водителям и пешеходам стоит соблюдать правила безопасности, так как из-за погоды увеличивается угроза ДТП. Автомобилистам советуют соблюдать увеличенную дистанцию в потоке и заранее тормозить перед пешеходными переходами.

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