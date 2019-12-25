Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на ближайшие семь дней

На этой неделе в городе станет теплее, заморозков пока не ожидается.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на ближайшие семь дней. По словам специалиста, на этой неделе в городе станет теплее, заморозков пока не ожидается.

В понедельник, 6 сентября, воздух в Северной столице прогреется до +13…+15 градусов. До выходных температура будет только повышаться, хотя "бабьим лето" назвать такую погоду будет нельзя.

По словам синоптика, в Петербурге продолжат идти кратковременные дожди. Город накроет атмосферный фронт с моросящими осадками. Столбики термометров 7 сентября покажут +14…+16 градусов. В среду в большинстве районов пройдут дожди, однако в четверг, 9 сентября, будет уже сухо.

8 и 9 сентября в городе на Неве ожидается +16…+18 градусов. Теплой будет и пятница, 10 сентября. Столбики термометров в этот день приблизятся к +20 градусам. В выходные дни также ожидается хорошая погода. Похолодание начнется со следующей недели.

Ранее мы писали, что к концу сентября на Васильевском острове появятся новые фонари.

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