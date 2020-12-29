Синоптик рассказал, надолго ли в Петербурге задержится тепло

В выходные в городе на Неве наблюдалась плюсовая температура.

В Петербург пришла плюсовая температура. Уже два дня в городе на Неве столбики термометров колеблются около нуля градусов и выше. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал "Невским Новостям", как долго продлится оттепель и когда ждать возвращения морозов.

По прогнозу синоптика, в понедельник и вторник будет облачно и еще тепло. В среду погода в Петербурге начнет меняться – температура воздуха ожидается в пределах 0…+2 градусов, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Начиная с четверга, 28 января, и до конца месяца в город вернется мороз. В четверг и в пятницу столбики термометров опустятся до -1…-4 градусов. В ближайшие выходные станет еще морознее – уже -6…-8 градусов.

По предварительному прогнозу, первая пятидневка февраля будет соответствовать климатической норме. Температура воздуха в этот период времени составит -4…-9 градусов днем и -9…-14 градусов ночью. В целом зима 2020-2021 года получилась на пару градусов теплее нормы.

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