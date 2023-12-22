Синоптик рассказал, какой будет погода в феврале

Петербуржцам нужно готовиться к температурным качелям.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в феврале 2024 года. По словам специалиста, температура во втором месяце зимы будет переменчива, сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Начальник Гидрометцентра Северной столицы отметил, что февраль не будет отличаться от января в плане смены погоды. Столбики термометров будут показывать -5...-6 градусов мороза в начале месяца. Но через несколько дней придет потепление. Аномалия температуры в феврале предполагаемо будет выше нормы на плюс 0,5-1,5 градуса, отметил специалист.

Колесов рассказал о погоде на ближайших выходных. Синоптик пообещал петербуржцам оттепель. Нов понедельник вновь вернется мороз. Ночью подморозит до -11...-16 градусов, а днем термометры на окнах покажут -5...-10 градусов. Но после холодной недели, ближе к выходным, в город на Неве вновь придет оттепель.

Петербуржцам нужно готовиться к температурным качелям. В феврале будут морозы, оттепели, дожди и сильный ветер.

Ранее мы писали, что в пятницу в Ленобласть придет небольшой мороз.

Фото: Piter.tv