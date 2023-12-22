В пятницу в Ленобласть придет небольшой мороз

Днем будет идти снег, синоптики обещают солнце.

В Ленинградской области 2 февраля обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью в большинстве районов пройдет умеренный снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Жители Ленинградской области утром почувствуют мороз. Столбики термометров покажут -1...-6 градусов.

Синоптики предупредили о сильном ветре. Ночью и утром порывы западного, северо-западного ветра будут достигать 15-18 м/с. К обеду стихия немного стихнет, скорость ветра составит 7-12 м/с.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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Фото: Piter.tv