Синоптик пообещал петербуржцам аномально теплые выходные

Температура воздуха перекроет исторический максимум.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какими будут предстоящие выходные в городе. По словам специалиста, в субботу и воскресенье, 26 и 27 сентября, горожан порадует теплая и солнечная погода. Температура воздуха в эти дни перекроет исторический максимум. Об этом пишет 78.ru.

По словам Колесова, предстоящие выходные в городе на Неве будут сухими и солнечными благодаря бабьему лету. Такая погода продлится до понедельника, 28 сентября. Уже во вторник в Петербург придет атмосферный фронт с юга, и станет заметно прохладнее.

В выходные ночью температура воздуха будет подниматься до +10…+12 градусов. Днем ожидается до +21…+23 градусов тепла. Прохлада придет в Петербурге во второй половине понедельника. В этот день столбики термометров упадут до +18…+19 градусов, ветер начнет усиливаться.

Говоря о последнем рабочем дне на этой неделе, Колесов заявил, что побить температурный рекорд 1925 года не удастся. По словам синоптика, сегодня погода в городе не перекроет максимум, но подойдет к нему очень близко. В субботу и воскресенье исторический максимум, скорее всего, будет перекрыт.⠀

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