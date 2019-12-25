В пятницу Петербург может побить очередной температурный рекорд

По словам синоптика, такого тепла в середине третьей декады сентября еще не было.

В пятницу, 25 сентября, на синоптическую ситуацию в Петербурге еще будет оказывать влияние антициклон, ушедший на юго-восток Европейской России. При переменной облачности дождей в этот день не ожидается. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, такого тепла в середине третьей декады сентября еще не было. Температурный фон, как и в прошедшие два дня, выйдет на уровень рекордно высоких значений. Сегодня столбики термометров поднимутся до +21…+23 градусов. В Ленобласти ожидается +19…+21 градусов тепла.

Ветер будет дуть с юго-востока, юга со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Добавим, что вчера в Петербурге был обновлен второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Теперь для 24 сентября он составляет +23,6 градусов, что на 0,7 градусов выше достижения 1925 года. Возможно, сегодня также будет побит новый температурный рекорд. Пока он составляет +22,6 градусов и установлен в 1925 году.

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Фото: pixabay.com