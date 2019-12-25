Петербурженка стала 400-тысячным пассажиром аэропорта в Геленджике

Женщина получила в подарок памятные сувениры и сертификат на обслуживание в бизнес-зале.

В пятницу, 25 сентября, аэропорт Геленджика впервые в истории обслужил 400-тысячного пассажира с начала года. Юбилейным пассажиром стала петербурженка Валерия Романова, которая летела рейсом FV-6216 авиакомпании "Россия" из Геленджика в Петербург. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Сотрудники аэропорта поздравили Валерию и вручили ей памятные сувениры и сертификат на обслуживание в бизнес-зале.

Несмотря на пандемию коронавируса, пассажиропоток аэропорта в Геленджике в январе-августе 2020 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 306 700 человек. Всего с начала года рейсы в Геленджик выполняли 14 авиакомпаний по 10 внутренним направлениям. Самыми востребованными направлениями оказались Москва, Петербург, Екатеринбург, Сургут и Красноярск.

Ранее мы писали, что движение поездов на станции "Обводный канал" остановилось из-за мужчины на путях.

Фото: Instagram / gelendzhikairport