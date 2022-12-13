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Синоптик Леус рассказал, какая погода будет в Петербурге в ближайшие три дня
Сегодня, 19:11
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Синоптик Леус рассказал, какая погода будет в Петербурге в ближайшие три дня

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Город окутает туман. В Петербурге начинается сезон дождей.

Синоптик Михаил Леус рассказал, какая погода будет в Петербурге в ближайшие дни. По словам руководителя центра "Фобос", в городе обещают осадки и облачность. 

В ночь на 20 марта температура воздуха составит  +3...+5 градусов. Днем потеплеет до +9 градусов. Подует южный ветер. Атмосферное давление будет в пределах нормы. В течение дня будет дождь. 

Во вторник, 21 марта, город окутает туман. Выпадет небольшой снег. Днем столбики термометров покажут +3...+5 градусов. 

В среду, 22 марта, влажная погода сохранится. Ночью подморозит до -1 градуса. Днем потеплеет до +4...+6 градусов. В Северной столице обещают сильный дождь. Подует сильный ветер со скоростью 14 м/с.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти неделя начнется с дождей и потепления до +8 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: синоптик леус, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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