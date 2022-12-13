Синоптик Леус рассказал, какая погода будет в Петербурге в ближайшие три дня

Город окутает туман. В Петербурге начинается сезон дождей.

Синоптик Михаил Леус рассказал, какая погода будет в Петербурге в ближайшие дни. По словам руководителя центра "Фобос", в городе обещают осадки и облачность.

В ночь на 20 марта температура воздуха составит +3...+5 градусов. Днем потеплеет до +9 градусов. Подует южный ветер. Атмосферное давление будет в пределах нормы. В течение дня будет дождь.

Во вторник, 21 марта, город окутает туман. Выпадет небольшой снег. Днем столбики термометров покажут +3...+5 градусов.

В среду, 22 марта, влажная погода сохранится. Ночью подморозит до -1 градуса. Днем потеплеет до +4...+6 градусов. В Северной столице обещают сильный дождь. Подует сильный ветер со скоростью 14 м/с.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти неделя начнется с дождей и потепления до +8 градусов.

Фото: Piter.tv