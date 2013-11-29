Синоптик Александр Колесов: на следующей неделе выпадет снег в Петербурге

В город придет настоящая зима.

Жители Петербурга и Ленобласти почувствуют небольшой мороз уже на следующей неделе. Во вторник в Северной столице выпадет снег. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем tg-канале.

В большинстве районов 47-го региона уже ночью температура воздуха будет ниже нуля. Во вторник северный циклон принесет в Петербург мокрый снег. В Ленобласти тоже выпадут осадки, снега здесь будет больше, столбики термометров покажут более низкую температуру.

С середины недели холодный антициклон будет устойчиво располагаться в наших краях. В городе на Неве наступит настоящая зима.

Ранее на Piter.tv: в воскресенье с отступлением циклона "Квисина" в Петербурге похолодает.

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