В воскресенье с отступлением циклона "Квисина" в Петербурге похолодает

Сегодня, 13 ноября, Петербург окажется в тылу циклона "Квисина", который принес потепление и осадки. В городе значительно похолодает. День будет облачным, но солнце все-таки покажется. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
По словам синоптика, в регионе выпадут небольшие осадки. Столбики термометров покажут +8 градусов в Петербурге и +9 в Ленобласти. К ночи температура опустится до +2 градусов. Подует северо-западный ветер, порывы будут достигать 10 м/с.
Атмосферное давление будет активно расти и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
В начале новой недели дождей не будет. В городе станет очень холодно.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге ветер выбил окна в двух пекарнях.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все