В воскресенье с отступлением циклона "Квисина" в Петербурге похолодает

Столбики термометров покажут +8 градусов в Петербурге и +9 в Ленобласти.

Сегодня, 13 ноября, Петербург окажется в тылу циклона "Квисина", который принес потепление и осадки. В городе значительно похолодает. День будет облачным, но солнце все-таки покажется. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в регионе выпадут небольшие осадки. Столбики термометров покажут +8 градусов в Петербурге и +9 в Ленобласти. К ночи температура опустится до +2 градусов. Подует северо-западный ветер, порывы будут достигать 10 м/с.

Атмосферное давление будет активно расти и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В начале новой недели дождей не будет. В городе станет очень холодно.

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Фото: Pxhere