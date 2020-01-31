Стало известно, когда в Петербург придет холод

На акватории Финского залива и Невской губы порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что аномальное тепло скоро покинет Северную столицу. Уже завтра, 13 ноября, в городе похолодает. Об этом специалист сообщил в своем tg-канале.

Ночью столбик термометра показывал около +11,4 градусов, температурный суточный максимум 2008 года был побит.

Уже сегодня погода начнет меняться. Подует сильный западный ветер. На акватории Финского залива и Невской губы порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Специалист отметил, что в реках и каналах значительно поднимется уровень воды.

Ранее на Piter.tv: в субботу циклон "Квисина" принесет аномальное тепло.

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