Синнер стал победителем Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Открытого чемпионата Австралии.
В финале турнира соперником первой ракетки мира был представитель Германии Александр Зверев. Синнер одержал победу со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты.
Отметим, что Синнер второй раз подряд выиграл финал Australian Open. В прошлом году итальянец обыграл в решающем матче россиянина Даниила Медведева.
Ранее мы сообщали, что Соболенко проиграла в финале Australian Open.
Видео: YouTube / Australian Open TV
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