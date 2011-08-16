Студия SinginGiant представила геймплей нового хоррор-шутера Contain, в котором пользователям предстоит сыграть от лица бойцов секретного подразделения.
Игра построена вокруг небольших операций, в которых будет отличаться локация, экипировка и уровень угрозы. Перед каждым заданием необходимо будет пройти легкую подготовку, чтобы понимать специфику миссии. Противостоять героям будут паранормальные существа с уникальными способностями.
Contain выйдет на рынок в 2024 году. Точная дата остается неизвестной. Игра будет доступна пользователям ПК.
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Видео: YouTube / Punish
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