Игра будет доступна пользователям ПК.

Студия SinginGiant представила геймплей нового хоррор-шутера Contain, в котором пользователям предстоит сыграть от лица бойцов секретного подразделения.

Игра построена вокруг небольших операций, в которых будет отличаться локация, экипировка и уровень угрозы. Перед каждым заданием необходимо будет пройти легкую подготовку, чтобы понимать специфику миссии. Противостоять героям будут паранормальные существа с уникальными способностями.

Contain выйдет на рынок в 2024 году. Точная дата остается неизвестной. Игра будет доступна пользователям ПК.

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Видео: YouTube / Punish