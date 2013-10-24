Сын нанёс несколько ножевых ранений отцу на Антонова-Овсеенко

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в воскресенье, 27 августа, в экстренные службы поступило сообщение от 56-летнего мужчины о том, что в квартире одного из домов по улице Антонова-Овсеенко его сын нанёс ему множественные ножевые ранения. Об этом стало известно Piter.TV.

На месте происшествия по "горячим следам" был задержан 21-летний неработающий молодой человек. Его отца доставили в больницу с множественными колото-резаными ранами, непроникающим ранением головы, лица, шеи, грудной клетки в тяжёлом шоковом состоянии. В отношении подозреваемого составлен административный протокол, его доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стали известны подробности о попытке мужчины убить сожительницу в Купчино.

Фото: Piter.TV