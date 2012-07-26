Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

Состояние музыкального продюсера остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет.

Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отца. По его словам, оно до сих пор остается тяжелым, однако опасности для жизни уже нет. Об этом сын музыкального продюсера заявил в интервью "Интерфаксу".

В настоящий момент врачам удалось справиться с ожогами дыхательных путей, однако ожоги кишечника устранить до сих пор не удалось. Пока медики не справятся с этой проблемой, Бари Алибасов будет находиться в состоянии медикаментозного сна

Напомним, 4 июня музыкального продюсера экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. Он выпил средство для прочистки труб "Крот", перепутав его с соком.

Ранее мы писали, что родные Алибасова хотят подать в суд на производителя "Крота".

Видео: ВКонтакте / Исмагил Шангареев, Бари Алибасов