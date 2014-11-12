Симоньян ответила на слова Стоуна о доверии к RT

Главный редактор телеканала отметила, что ей нравится аудитория СМИ.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера Оливера Стоуна о доверии к RT. Женщина заявила, что ей нравится аудитория СМИ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Стоун говорил об RT, выступая в аргентинском университете UMET, на вручении докторской степени. Как пишет Prensa Latina, режиссер заявил, что верит RT больше, чем североамериканским СМИ. Он отметил, что смотрит новости только по этому телеканалу, "потому что в американских СМИ нет ничего, кроме пропаганды".

Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Уильям Оливер Стоун является обладателем множества наград. Первый "Оскар" он получил за лучший сценарий к фильму "Полуночный экспресс". Еще два были вручены за лучшую режиссерскую работу над фильмами "Взвод" и "Рожденный четвертого июля". Также Стоун известен своими документальными работами. В 2017 году вышла картина о президенте Владимире Путине. В этом году режиссер представил фильм "Нерассказанная история Украины".

Ранее мы писали, что журналистов "Звезды" пропустили на Украину.