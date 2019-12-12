Журналистов "Звезды" пропустили на Украину

Журналистов российского телеканала "Звезда" пропустили через украинскую границу. Президент Владимир Зеленский сам пригласил СМИ из РФ во время саммита "нормандской четверки". Сюжет о поездке съемочной группы в Киев появился на сайте телеканала.
Журналисты заявили, что решили проверить, "держит ли он (Зеленский – прим. Ред.) обещания", и пропустят ли их через таможню. Из-за действующего запрета на авиасообщение съемочной группе пришлось лететь через Минск. Никаких проблем при въезде на Украину не возникло. На погранконтроле даже не задавали вопросы о цели визита, что раньше являлось обязательным.
"Пока непонятно, всем ли журналистам открыли путь и надолго ли", — отметила корреспондент "Звезды", завершая репортаж из Киева.
Владимир Зеленский пригласил российских журналистов на Украину во время саммита в "нормандском формате", который состоялся 9 декабря в Париже. Глава государства предложил им лично оценить обстановку в стране. Приглашение президента Украины прозвучало впервые за последние годы.
Ранее мы писали, что парламент Украины продлил на год закон об особом статусе Донбасса.
Обсуждение ( 0 )