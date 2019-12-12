Журналистов "Звезды" пропустили на Украину

Президент Владимир Зеленский сам пригласил СМИ из РФ во время саммита "нормандской четверки".

Журналистов российского телеканала "Звезда" пропустили через украинскую границу. Президент Владимир Зеленский сам пригласил СМИ из РФ во время саммита "нормандской четверки". Сюжет о поездке съемочной группы в Киев появился на сайте телеканала.

Журналисты заявили, что решили проверить, "держит ли он (Зеленский – прим. Ред.) обещания", и пропустят ли их через таможню. Из-за действующего запрета на авиасообщение съемочной группе пришлось лететь через Минск. Никаких проблем при въезде на Украину не возникло. На погранконтроле даже не задавали вопросы о цели визита, что раньше являлось обязательным.

"Пока непонятно, всем ли журналистам открыли путь и надолго ли", — отметила корреспондент "Звезды", завершая репортаж из Киева.

Владимир Зеленский пригласил российских журналистов на Украину во время саммита в "нормандском формате", который состоялся 9 декабря в Париже. Глава государства предложил им лично оценить обстановку в стране. Приглашение президента Украины прозвучало впервые за последние годы.

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